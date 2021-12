Seventure : investissez dans l'innovation avec le FCPI Vie Numérique & Santé 2020-2021

information fournie par Boursorama • 08/12/2021 à 14:16

Société d'investissement créée en 1997, Seventure Partners est spécialisée dans l'innovation notamment dans les technologies digitales et les sciences de la vie avec 850 millions d'euros d'encours sous gestion.

Elle propose aujourd'hui le fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Vie numérique et Santé 2020-2021. Cet investissement permet de profiter d'un avantage fiscal pour une souscription avant la fin de l'année. Les explications de Olivier Mespoulet, directeur développement et communication chez Seventure Partners.

Souscription au FCPI Vie Numérique & Santé 2020-2021 de Seventure jusqu'au 31 décembre pour un montant minimal de souscription de 500 euros et des fonds qui seront bloqués jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tôt et au 31 décembre 2029 au plus tard.