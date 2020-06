FCPI et FIP: comment déclarer son investissement

crédit photo : Natee K Jindakum/Shutterstock / Natee K Jindakum

En souscrivant des parts de Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) ou d'Investissement de Proximité (FIP), vous êtes éligible à une réduction d'impôt. Toutefois, pour en bénéficier, il vous revient de mentionner dans une déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C les sommes investies.

Les FCPI et FIP procurent une réduction d'impôt

La souscription en numéraire de parts de Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) ou de Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) vous donne droit à une réduction d'Impôt sur le Revenu (IR). Pour en bénéficier, vous devez vous engager à les conserver pendant les cinq années suivant celle de la souscription. De plus, vous et vos proches ne devez pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds ni avoir détenu au cours des cinq dernières années plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds.

La réduction d'impôt est égale à 18 % des sommes investies, taux porté à38 % pour les FIP investis majoritairement en Corse ou outre-mer. Le taux de 18 % sera porté à 25 % pour les souscriptions réalisées entre une date à préciser par décret et le 31 décembre 2020. Par ailleurs, le taux de 38 % est réduit à 30 % pour les souscriptions de FIP Corse ou outre-mer réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Les versements pour chacune des catégories (FCPI, FIP, FIP Corse ou outre-mer) sont pris en compte dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires et de 24 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Attention: ces réductions d'impôt entrent dans le plafonnement global des niches fiscales de 10.000 €.

Par ailleurs, si la réduction d'impôt est supérieure au montant de votre impôt, l'excédent n'est pas remboursé. Il n'est pas non plus reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes. Il est définitivement perdu.

A savoir Les FCPI et FIP comportent un risque de perte en capital.

Les sommes investies doivent être mentionnés dans votre déclaration de revenus

Lorsque vous réalisez un investissement en FCPI ou FIP, vous recevez au début de l'année suivante une attestation fiscale de la part du dépositaire de l'établissement auprès duquel vous avez réalisé votre souscription.

Vous devez reporter le montant indiqué, à savoir le montant total des sommes versées au titre de votre souscription hors droits ou frais d'entrée, sur une déclaration complémentaire n° 2042 C (en ligne ou papier), à joindre à votre déclaration d'ensemble des revenus.

Dans la rubrique «Réductions et crédits d'impôt», utilisez la ligne:

7GQ pour les FCPI.

7FQ pour les FIP.

7FM pour les FIP Corse.

7FL pour les FIP outre-mer.

A noter Vous devez conserver l'état individuel remis par l'établissement gestionnaire du fonds et une copie de l'engagement de conservation des titres.

Et en cas de plus-value à la revente?

Si vous revendez vos parts de FCPI au terme de la durée de conservation avec une plus-value, celle-ci est exonérée d'impôt. En revanche, les prélèvements sociaux s'appliquent sur l'intégralité du gain et sont prélevés à la source.

Pour que la réduction d'impôt soit valable, les FCPI et FIP doivent être conservés pendant les cinq années suivant celle de la souscription. En outre, les sommes investies doivent avoir été déclarées.