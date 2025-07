Deux ans plus tard, le conflit ethnique sévit toujours dans l'État indien du Manipur

information fournie par France 24 • 16/07/2025 à 11:29

L'État du Manipur, dans le nord-est de l'Inde, est en proie à des violences ethniques et religieuses entre les communautés Meitei et Kuki depuis deux ans. Plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 60 000 ont été déplacées. Malgré la loi martiale et le déploiement massif des forces de sécurité, de nouveaux affrontements continuent de hanter la région.