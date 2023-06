information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 11:24

La condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" laisse l'opposant n°1 à Macky Sall acquitté des accusations de viol et de menaces de mort mais rend plus incertaine encore sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ses partisans vont-ils accepter ce verdict ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.