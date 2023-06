information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 18:06

Les appels au calme et à l'arrêt des violences se sont succédé vendredi au Sénégal et à l'étranger après un déchaînement qui a poussé les autorités à déployer l'armée à Dakar et qui fait craindre un embrasement en cas d'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024 condamné à de la prison ferme. La Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) a fait part de son "inquiétude".