information fournie par France 24 • 05/09/2023 à 10:42

Et si l’on ne travaillait que quatre jours par semaine ? L’idée de la semaine de quatre jours gagne du terrain en France. Certains patrons ont déjà sauté le pas. Entre bien-être des salariés et attractivité des entreprises, la formule semble marcher. Un nouveau rythme de travail mais à quelles conditions et dans quels secteurs ?