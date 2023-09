information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 16:23

Les rescapés du séisme survenu vendredi soir au Maroc, le plus puissant dans le pays depuis six décennies, peinaient dimanche à trouver de l'eau, de la nourriture et un abri alors que les secouristes poursuivaient leurs recherches d'éventuels survivants dans des villages reculés des montagnes de l'Atlas. Les précisions de Marina Colorado, journaliste France 24 à Moulay Brahim