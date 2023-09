Séisme au Maroc : après le tremblement de terre, le Haut-Atlas pleure ses morts

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 11:57

Suite au séisme dévastateur qui a frappé le Maroc, Rabat a accepté l'aide de quatre pays : le Royaume-Uni, l'Espagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Les équipes de secours ont mené des opérations pour rechercher les survivants et les corps des victimes du tremblement de terre. Ces opérations se poursuivent dans le Haut-Atlas, où une partie des villages ont été complètement détruits. La tâche de ces équipes est loin d’être facile. Un reportage de nos envoyés spéciaux Tarek Kai, Abdullah Malkawi, et Luke Shrago.