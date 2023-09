Séisme au Maroc : à Amizmiz, un camp de base pour les équipes de secouristes étrangers

information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 13:32

Volontaires et secouristes restent mobilisés au Maroc pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent plus de 72 heures après le séisme qui a fait près de 2 900 morts. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leurs maisons. Notre envoyé spécial, Tarek Kai, s'est rendu dans un camp de base des équipes de secouristes à Amizmiz.