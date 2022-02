Sécurité civile en France : comment promouvoir le savoir-faire français ?

information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 11:32

Il y a bien un lien entre les pompiers et nos exportations. Ils sont non seulement un formidable outil d'influence extérieure mais aussi une excellente publicité pour les matériels français. Cependant, la sécurité civile française, pourtant reconnue dans le monde entier, ne parvient pas à vendre le "made in France". Pourquoi un tel échec ? Pour répondre à la question, Ali Laïdi reçoit Sélim Allili, directeur de l'Institut français de sécurité civile.