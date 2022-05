Sécheresse, la "prochaine pandémie" ? La COP15 contre la désertification s'ouvre à Abidjan

information fournie par France 24 • 10/05/2022 à 20:36

Alors que la désertification et l'appauvrissement des sol touchent 40% de la surface de la planète et affecte la moitié de l'humanité, les Nations unies tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la COP 15. Cette conférence pour la biodiversité et la sécurité alimentaire a démarré ce 9 mai à Abidjan et prendra fin le 20 mai.197 pays, dont une dizaine de chefs d'État africains sont présents, tandis que le président français Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen y participent en visioconférence.