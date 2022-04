information fournie par France 24 • 20/04/2022 à 11:20

À la veille du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Sébastien Chenu, porte-parole de la candidate du Rassemblement national. Les derniers jours de campagne et les thèmes majeurs du programme de la candidate sont au programme de ce dernier Mardi politique avant le verdict des urnes, dimanche 24 avril.