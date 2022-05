Sayna, une plateforme malgache d'apprentissage et d'accès au travail

information fournie par France 24 • 16/05/2022 à 14:43

Matina Razafimahefa n'avait que 19 ans lorsqu'elle a créé Sayna, une école privée digitale. Elle entend répondre à un double problème : l'insuffisance quantitative de formations aux métiers du numérique en Afrique et le fossé entre l'offre de talents digitaux et la demande croissante des entreprises. Son objectif pour l'avenir : s'étendre sur le continent africain (avec des lancements notamment en Algérie, Côte d'Ivoire et Cameroun) et former quelques 8 000 développeurs d'ici à 2024.