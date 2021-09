Sarah El-Haïry : "On a le droit de choisir qui a le droit d'être sur notre territoire"

information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 20:58

Ce mardi le porte-parole du gouvernement G. Attal a annoncé que la France allait réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux algériens, marocains et tunisiens. Une décision motivée par une surenchère du débat politique sur l'immigration qui prend de plus en plus d'espace? Sarah El-Haïry, secrétaire d'Etat à la jeunesse et porte-parole du Modem est l'invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans « mardi politique ».