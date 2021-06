France 24 • 18/06/2021 à 17:31

Après un coup d'arrêt d'un an imposé par la pandémie, le Cabaret sauvage rouvre enfin ses portes, avec un concert de l'orchestre de la Casbah, en hommage à Alger et à tous les amateurs de musique châabi. Le public sera assis, et en jauge réduite pour le moment. Ali Laïdi reçoit Meziane Azaïche, le directeur de cette salle emblématique de l'Est parisien.