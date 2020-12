Saison Africa2020 : "Laissez-nous vous montrer comment les Africains voient le monde"

France 24 • 08/12/2020 à 15:21

Avec six mois de retard sur le calendrier pour cause de pandémie, la saison Africa2020 démarre enfin en ce mois de décembre en France. Elle compte 450 projets et manifestations dans les arts, les sciences, l'entrepreneuriat ou l'éducation. Dans ce numéro de "À l'Affiche", Vincent Roux reçoit celle qui a conçu ce grand rendez-vous dédié aux 54 pays du continent africain : la commissaire générale de la saison N'Goné Fall, ainsi que l'artiste plasticien malgache Joël Andrianomearisoa qui s'est vu confier une carte blanche dans le cadre de la saison.