information fournie par France 24 • 22/11/2022 à 23:29

Après le départ de Barkhane, le Mali interdit à présent les ONG financées par la France au risque d'hypothéquer l'aide humanitaire. Les forces spéciales françaises pourraient-elles à présent quitter aussi le Burkina Faso ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Cyril Payen.