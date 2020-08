S.Pri Noir, un esprit lumineux

France 24 • 07/08/2020 à 16:21

Rendez-vous cette semaine dans "Légendes urbaines" avec le rappeur S.Pri Noir, un artiste éclectique aussi créatif dans son univers visuel que dans son champ musical. Il collabore d'ailleurs avec de nombreux artistes tels que Nekfeu, Still Fresh, Dadju, Alpha Wann, Lefa, Alonzo, Sneazzy et bien d'autres... S.Pri Noir est par ailleurs le premier rappeur Français à devenir l'égérie de grandes marques de luxe. Retrouvez dans cet épisode un live du titre "Dystopia" ainsi que deux surprises vidéos, concoctées par Marcus Thuram et Sneazzy !