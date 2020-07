Russie : Plus de 140 arrestations à Moscou après une manifestation contre la révision constitutionnelle

France 24 • 16/07/2020 à 14:51

Des centaines de manifestants ont défilé mercredi dans la capitale russe pour appeler à la démission du président Vladimir Poutine et protester contre les réformes ouvrant la voie à son maintien au pouvoir. Plus de 140 personnes ont été arrêtées, selon l'ONG OVD-Info. Plus de 140 personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet par la police après un rassemblement de l'opposition dans le centre de Moscou pour protester contre une récente révision de la Constitution, selon le comptage de l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations en Russie.