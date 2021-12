Russie : l’impossible mémoire des répressions soviétiques

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 15:33

À la veille des commémorations du 30e anniversairede la chute de l'Union soviétique,les autorités russes ont lancé, en novembre, une procédure pour liquider Memorial,la plus ancienne et influente ONG dédiée à la mémoire des répressions staliniennes. En Russie, ses historiens veulent malgré tout poursuivre le combat pour obtenir l'ouverture des archives des services secrets soviétiques et révéler les détails des crimes du stalinisme. Un reportage signéElena Volochine, avec les illustrations de Sofiya Voznaya.