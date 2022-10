Roch-Olivier Maistre : "Nous ne sommes pas très loin de la parité" dans les médias

information fournie par France 24 • 06/10/2022 à 12:16

L'invité du jour est Roch-Olivier Maistre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui a résulté de la fusion du CSA et de Hadopi. Le 6 et le 7 octobre se tient à l'Unesco la conférence du Réseau francophone des régulateurs de médias (REFRAM). Pourquoi faut-il réguler les plateformes en ligne ? Comment faire pour protéger les différents publics, notamment des contenus pornographiques ? Quelle est la place des femmes dans les médias ?