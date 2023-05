information fournie par France 24 • 31/05/2023 à 07:47

A la Une de la presse, ce mercredi 31 mai, l’examen, aujourd’hui, en commission, à l’assemblée nationale, d’une proposition de loi visant à abroger le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le «recadrage» d’Emmanuel Macron, après les propos d’Elisabeth Borne sur le RN et le pétainisme. Des nouvelles de Roland-Garros. Et la course la plus dangereuse de la semaine.