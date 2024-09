Risque de hausse d'impôts : faut-il d'urgence réaliser des donations avant la fin de l'année ?

information fournie par Ecorama • 13/09/2024 à 14:05

Dans un contexte politique incertain, de plus en plus de familles se posent la question de la transmission anticipée de leur patrimoine. Avec la crainte d'un possible renforcement de la fiscalité dans les mois à venir, certains envisagent de procéder à des donations pour alléger leur charge fiscale future.Est-ce judicieux ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 13 septembre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com