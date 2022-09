Risque de black-out, nouveau bouclier tarifaire : le plan de bataille du gouvernement est-il suffisant ?

information fournie par Ecorama • 15/09/2022 à 14:05

Le gouvernement a annoncé ce mercredi la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 avec une hausse limitée à 15% pour les prix du gaz et de l'électricité. Les ménages, les petites entreprises et les petites communes sont concernés. Ce bouclier est-il réellement protecteur ? Les explications de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 15 septembre 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com