Retraites : des pensions à 1.200 euros minimum l'été prochain ?

information fournie par Ecorama • 16/11/2022 à 14:00

Relèvement sensible de la pension minimum, critères de pénibilité par branche, maintien à 67 ans de la suppression de la décote : à la veille de l'ouverture du deuxième cycle de concertation sur la réforme des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt a annoncé un certain nombre de mesures. Tour d'horizon avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 16 novembre 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com