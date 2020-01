Retraites : cette étude d'impact qui va en rassurer certains, et en énerver d'autres...

Ecorama : Désintoxez-moi • 27/01/2020 à 14:00

Selon l'étude d'impact du gouvernement sur la réforme des retraites publiée vendredi, le nouveau système serait beaucoup plus redistributif et les pensions en hausse ! Mais la réalité est en fait beaucoup plus complexe ! Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 27 janvier 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com