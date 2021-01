France 24 • 22/01/2021 à 18:37

Combien avez-vous partagé de tweets, likes, vidéos ou émoticônes cette semaine ? Notre vie quotidienne et sociale est désormais envahie par les réseaux sociaux, encore plus sollicités en plein confinement pandémique. Mais concourent-ils à la bonne santé de notre mental et de nos démocraties ? L'Union européenne s'en méfie et hausse le ton à travers le Digital Services Act.