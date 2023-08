information fournie par France 24 • 31/08/2023 à 16:55

Natacha Vesnitch et Sonia Patricelli reçoivent dans "À l'Affiche" la jeune romancière Lilia Hassaine. Après "L'Œil du paon" en 2019 et "Soleil Amer" en 2021, elle signe "Panorama" aux éditions Gallimard. Un roman d'anticipation sur les dérives de la transparence à outrance, dans un monde où la vie privée n'existe plus.