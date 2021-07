Rencontre Ouattara-Gbagbo: "Enfin la réconciliation nationale?"

information fournie par France 24 • 27/07/2021 à 07:27

A la Une de la presse, ce mardi 27 juillet, les tensions provoquées par la décision, dimanche, du président tunisien Kais Saïed de suspendre le parlement, et de démettre le chef du gouvernement. La rencontre, prévue aujourd'hui, entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. L'intensification des attaques du gouvernement indien contre les médias indépendants. Et des projets de reconversion pour l'ancien porte-avions français Foch.