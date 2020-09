France 24 • 28/09/2020 à 13:39

Cette semaine, nous recevons un musicien baroudeur dans "Afrique Hebdo". Passé par le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, Régis Kole nous parle de son nouveau single "Free like a bird", de ses inspirations et de ses projets. Celui qui fut découvert par Mouss Diouf et a fait les premières parties de Koffi Olomidé évoque aussi ses souvenirs avec Manu Dibango.