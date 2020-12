France 24 • 04/12/2020 à 18:34

Les manifestations d'agriculteurs se poursuivaient vendredi 4 décembre aux portes de New Delhi pour la neuvième journée d'affilée, les discussions entre leurs représentants et le gouvernement dirigé par Narendra Modi étant restées dans l'impasse jeudi. Ils dénoncent les récentes réformes libéralisant les marchés agricoles et les laissant, selon eux, à la merci des grandes entreprises.