Reconstruire l'Ukraine ? Près d'un milliard d'euros de dons promis à Paris

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 22:01

En Ukraine, les bombardements russes se poursuivent et continuent de cibler les infrastructures civiles. Plongés dans le noir, les Ukrainiens sont également privés d'eau, de chauffage et de services de santé. Ce mardi à Paris, 47 pays et 22 organisations et institutions financières se sont réunis pour financer la résilience et la reconstruction du pays. Un milliard d'euros de dons ont été promis à l'issue de deux conférences, ces dernières notamment consacrées à l'aide d'urgence pour l'Ukraine.