Réarmement : la course est lancée

information fournie par France 24 • 28/04/2025 à 15:23

Face aux tensions autour de la guerre en Ukraine et à l'incertitude concernant l’avenir de l’OTAN, l’Europe cherche à s’émanciper militairement. Financer le réarmement et les industries de défense est la nouvelle priorité et les enjeux sont colossaux. La France, deuxième pays exportateur mondial d’armes, voit ses industries en pleine expansion, mais les défis financiers et humains sont nombreux. Comment s'adapter à cette nouvelle cadence ? Reportage au cœur des entreprises qui tentent de satisfaire l'ambition militaire française.