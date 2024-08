information fournie par France 24 • 02/08/2024 à 23:22

La RD Congo a rendu un hommage ce vendredi 2 août aux victimes des conflits armés de ces trois dernières années dans l'est du pays, notamment celles de la guerre des six jours à Kisangani, en juin 2000, entre les troupes rwandaises et ougandaises. C’est la deuxième année que les autorités commémorent ce qu’elles appellent le « Genocost » congolais.