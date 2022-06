information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 21:55

La résurgence de violences que connaît l'est de la République Démocratique du Congo donne lieu à la diffusion de fausses informations via des photos décontextualisées. Cela attise les tensions déjà vives entre le pays et son voisin le Rwanda, nourries par des combats sporadiques entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé, ce que démentent les autorités rwandaises.