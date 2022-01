information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 07:32

A la Une de la presse, ce lundi 17 janvier, l’adoption, en France, du passe vaccinal, et la vaccination obligatoire en Autriche. L’épilogue du feuilleton Novak Djokovic. Un rapport d’Oxfam sur l’accroissement de la fortune des milliardaires par temps de pandémie. Et la défaite-surprise de l’Algérie face à la Guinée à la CAN.