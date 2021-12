Quentin Müller, reporter : "Il y a plein de guerres au Yémen"

information fournie par France 24 • 10/12/2021 à 11:55

Quentin Müller est un reporter spécialisé sur la péninsule arabique. Il a récemment passé un mois et demi au Yémen, un pays très difficile d'accès pour les journalistes. Rebelles houthis et forces loyalistes y mènent une guerre meurtrière depuis 7 ans. Un conflit trop souvent oublié qui a pourtant fait des centaines de milliers de morts. Il revient notamment sur les affrontements dans la ville stratégique de Marib et la terrible situation humanitaire à laquelle est confronté la population.