Quelles opportunités sur le marché immobilier aujourd'hui ?

information fournie par BoursoBank • 22/10/2024 à 10:40

Après une période de stress et de correction sur le marché immobilier la baisse des taux est bien amorcée aux Etats-Unis et en Europe. Ce nouveau cycle économique est plus favorable à l'immobilier où de premiers signaux positifs apparaissent : accessibilité du crédit, transactions à la hausse et taux de rendement plus élevés à l'acquisition.

Ce sont ces différents signaux que Nicolas Ven Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy et Julien Guillemet, directeur adjoint de la gestion fonds chez SwissLife Asset Managers décrypterons pour ce BoursoFocus hors-série spécial immobilier.