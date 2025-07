Risque d'incendies, pollution : quelles alternatives aux feux d'artifice du 14 juillet ?

information fournie par France 24 • 14/07/2025 à 17:36

En France, de nombreuses communes ont annulé le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, en raison du risque d'incendies. Cette tradition est aussi remise en question à cause de son impact sur l'environnement, car elle génère une pollution importante, avec un impact sur la santé humaine et sur la faune sauvage, très gênée par les nuisances sonores liées aux explosions. Face à ces contraintes, de plus en plus de communes se tournent vers d'autres types de spectacles moins polluants.