Quelle prise en charge psychologique du cancer du sein ?

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 17:00

Une sur huit. C'est le nombre de femmes concernées par un cancer du sein au cours de leur vie. Et à en croire les chiffres, elles sont de plus en plus jeunes à être touchées : selon l’Institut national du cancer, 10 % des cas se manifestent chez les femmes de moins de 35 ans, près de 20 % avant 50 ans. D'où l'importance du dépistage, bien souvent jugé trop tardif. En ce mois d’Octobre rose, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à la prise en charge psychique du cancer du sein. Comment surmonter le choc de l’annonce ? Quel accompagnement psychologique tout au long de cette épreuve ? Focus sur cet impensé des parcours de soin avec Aurore Dupuis, journaliste à France 24, en rémission depuis un peu plus d'un an, et avec Célia Charpentier, psycho-praticienne, à l'initiative de plusieurs enquêtes sur l'impact de ces maladies sur la vie intime et sociale des femmes.