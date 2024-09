information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 11:27

Emmanuel Macron souhaite instaurer une fête annuelle du sport, le 14 septembre, à l'image de la Fête de la musique, et se prononce pour le maintien, "le plus longtemps possible", de la vasque olympique ainsi que pour celui, au moins provisoire, des anneaux sur la tour Eiffel. Sujet France 2.