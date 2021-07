Quand les anti-vaccins détournent le discours médical sur les réseaux sociaux

France 24 • 06/07/2021 à 17:36

Le docteur Irène Frachon appelle les récalcitrants à aller se faire vacciner dans une tribune publiée par le Parisien. Cette célèbre pneumologue qui a révélé le scandale du Mediator prend la parole pour la première fois depuis le début de la pandémie. "Je me suis aperçue qu'il y avait une sorte de récupération du scandale du Mediator," déclare le docteur Frachon, "un amalgame qui était fait par des groupes qui sont opposés à la vaccination et qui tentent de faire une sorte de confusion." Le docteur Frachon souhaite clarifier que "cette vaccination est une excellente nouvelle dans le drame de la pandémie, et qu'il faut absolument que tout le monde se vaccine." Elle poursuit en disant que "nous sommes au milieu d'un maelström, et cette vaccination nous permettra d'en sortir." Irène Frachon est pneumologue au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest.