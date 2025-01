Quand l'hôtel Lutetia à Paris accueillait les survivants des camps de concentration

information fournie par France 24 • 27/01/2025 à 15:49

Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau était libéré par les Soviétiques. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, les déportés originaires de France ont été rapatriés. Un grand nombre d’entre eux sont passés par l’Hôtel Lutetia à Paris, un palace réquisitionné par les autorités pour les accueillir. Un lieu où ils ont renoué peu à peu avec la réalité après avoir vécu l’enfer, et où beaucoup de familles se sont précipitées en espérant retrouver les leurs. Reportage de Stéphanie Trouillard et Claire Paccalin.