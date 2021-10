Quand l'Etat paie pour compenser les effets de ses propres décisions...

information fournie par Ecorama • 27/10/2021 à 14:00

La prime inflation est-elle justifiée alors que le baril de pétrole se situe dans sa moyenne historique ? Si le carburant est cher, ce n'est pas la faute du pétrole mais de la fiscalité verte voulue par le gouvernement et qui pèse de plus en plus lourd. Le point de vue de Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Ecorama du 27 octobre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com