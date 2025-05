Qu'est-ce que l'accord d'association avec Israël que Bruxelles veut réexaminer ?

information fournie par France 24 • 21/05/2025 à 10:40

Signé en 1995, l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël est le socle de leurs relations économiques et politiques. En raison de la guerre à Gaza, Bruxelles envisage pour la première fois de suspendre cet accord, accusant Israël de ne plus respecter les droits de l’Homme. Les conséquences diplomatiques et commerciales pourraient être majeures. Mais la suspension a peu de chance d'être votée, car elle nécessite l'unanimité des 27.