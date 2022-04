information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 13:54

Les Français sont appelés aux urnes le 10 avril pour le premier tour de la présidentielle et le 24 avril pour le second tour. Douze candidats sont en lice, 4 femmes et 8 hommes. Le point sur cette campagne présidentielle qui s'est déroulée dans un contexte particulier, au moment où la guerre éclatait en Ukraine. Le pouvoir d'achat est devenu l'une des principales préoccupations des électeurs.