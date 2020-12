France 24 • 22/12/2020 à 23:16

À quelques jours des élections présidentielles et législatives, la situation reste extrêmement tendue en Centrafrique. La ville de Bambari, à quelques 400 kms de Bangui, a été le théâtre de combats entre groupes rebelles et forces armées centrafricaine. Le gouvernement et la communauté internationale appellent au calme.