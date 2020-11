Présidentielle américaine : une participation record, un pays divisé

France 24 • 06/11/2020 à 16:52

Donald Trump ou Joe Biden? Aux États-Unis, la longue bataille juridique pour la victoire ne fait que commencer, comme l'a annoncé Eric Trump, le fils du président sortant. Ceux qui avaient prédit une défaite franche pour Donald Trump et un recul du populisme se sont trompés. Il n'en est rien. En France, l'épidémie de coronavirus poursuit sa course folle en dépit du reconfinement, et la gestion du virus divise la classe politique. Malgré cela, le président Emmanuel Macron remonte dans les sondages. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités.