Présidentielle américaine : ultime débat entre Joe Biden et Donald Trump

France 24 • 22/10/2020 à 20:11

Leur premier débat avait tourné au pugilat et s'était résumé en une gigantesque cacophonie. Qu'en sera-t-il du deuxième et dernier duel télévisé entre Donald Trump et son rival démocrate Joe biden ? Ces derniers jours, le président actuel a multiplié les attaques personnelles contre le candidat démocrate, qui lui-même s'est voulu plus offensif. Cet ultime face-à-face se tiendra à l'Université Belmont de Nashville, animé par la journaliste de NBC Kristen Welker. Première femme de couleur à animer un débat présidentiel depuis 1992, elle a choisi les six grands thèmes au programme.