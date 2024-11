information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 23:07

L'économie, le pouvoir d'achat plus particulièrement, sont au coeur des préoccupations de la population américaine dans le choix du ou de la candidate dont le bulletin sera glissé dans l'urne. L'économie des Etats-Unis a beau être en bonne santé, avec une inflation à 2,4% sur un an en septembre et un chômage à 4,1%, beaucoup de citoyens et citoyennes estiment qu'ils vivaient mieux sous Donald Trump, et cela pourrait bien être le principal facteur de leur vote.